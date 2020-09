Een moderne aanpak van Charlie Parkers werk door drummer Eric Ineke

Als een ware jazz messenger reisde Eric Ineke meer dan vijftig jaar de wereld rond, vaak samen met kompaan en pianist Rein de Graaff. In de jaren vijftig werd de drummer en bandleider aangestoken door het vuur van bebop-pionier Charlie Parker (1920-1955) en die vlam is bepaald nog niet gedoofd.

Naar aanleiding van Parkers honderdste geboortedag (dat was 29 augustus) maakte Ineke met zijn voor de gelegenheid aangepaste Jazzxpress het album What Kinda Bird Is This?.

Wat is de betekenis van Charlie Parker geweest?

‘Dankzij hem heeft de geschiedenis van de jazz een andere wending genomen. Hij heeft de jazz vernieuwd en de muziek harmonisch en ritmisch verrijkt. Parker heeft de basis gelegd voor de jazz zoals die tot op de dag van vandaag gespeeld wordt.

U maakte een verrassende selectie zonder de bekendste Charlie Parker-stukken. Ook uw muzikale aanpak is eigenzinnig. Hebt u Parkers muziek bewust naar het heden vertaald?

‘Voor mij stond van te voren vast dat we niet het geijkte Parker-repertoire moesten gaan spelen. Dat is al zo vaak g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .