Invoelende vertolking van epische verhalen op nieuwe plaat van Bedford

Of het nu door Trump komt of niet, maar veel Amerikaanse artiesten, vooral de singer-songwriters en luisterlied schrijvers, hebben behoefte een andere Verenigde Staten te verbeelden, in tekst en klanken. Een Amerika waarin goed en kwaad nog gelden en worden aangewezen, maar ook gerept wordt van vergeving en het herstellen van gerechtigheid. Ben Bedford past wel in dat rijtje, al was het alleen maar vanwege zijn enorme bakkebaarden. Je krijgt vanzelf een negentiende eeuwse kleur en bij een song van bijna negen minuten die ‘Lincolns Man’ heet, is dat terecht.

Op Portraits vinden we twaalf meesterwerken van de man uit Illinois. Het zijn intrigerende schetsen van het echte Amerika, de harde levens van arme boeren, gediscrimineerde zwarten, geluk en rampen, ontroerend maar nooit sentimenteel. Het album is een soort ‘best of’ van zijn eerste drie albums Lincoln’s Man, Land Of The Shadows en What We Lost, die vanaf 2009 verschenen, maar nooit in Europa zijn uitgebracht. Lang was Bedford een geheim bij muziekrecensenten. Gelukkig krijgt hij de laatste jaren meer erkenning, als artiest, maar vooral als songschrijver.

+ intelligente luistermuziek

+ invoelende vertolking van epische verhalen

Portraits

Ben Bedford. Cavalier Music Management

