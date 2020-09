Emma Swift zingt covers van Bob Dylan met meerwaarde

Covers en coverbandjes, dus artiesten die songs van anderen uitvoeren, dat is meestal maar een zwak aftreksel van het origineel. Soms niet. Emma Swift zingt nummers van Bob Dylan en voegt echt wat toe. De titel alleen al is goed gevonden, een combinatie van de Dylan-albums Blond On Blonde uit 1966 en Blood On The Tracks uit 1975. Ze kiest niet voor de geijkte rocksongs, maar ook onbekende liedjes die qua periode vijftig jaar bestrijken. Het elf minuten durende ‘Sad-Eyed Lady Of the Lowlands’ is prachtig.