Aangrijpende, dramatische muziek van het Budapest Festival Orchestra

Das Lied von der Erde kun je beschouwen als de zwanenzang van Gustav Mahler (1860-1911). Hij begon eraan in het ‘rampjaar’ 1907. In dat jaar overleed zijn dochter Putzi, werd hij ontslagen als directeur van de Weense Staatsopera en kreeg hij te horen dat hij aan een ernstige hartkwaal leed. ‘Das Lied’ is een liederencyclus, die Mahler zo breed orkestreerde, dat je het bijna een symfonie zou kunnen noemen. Als inspiratie koos hij een serie Chinese gedichten die door de dichter Hans Bethge in het Duits waren bewerkt.

Zo ontstond een dramatisch werk, waarin als het ware de levenscyclus van de mens is uitgebeeld. Sommige delen zijn uiterst verdrietig, zoals ‘Der Einsame im Herbst’, maar de delen drie en vier - ‘Von der Jugend’ en ‘Von der Schönheit’ - klinken juist heel luchtig. In het laatste deel, ‘Abschied’, dat ongeveer de helft van de cd in beslag neemt, lijkt Mahler te berusten in zijn afscheid van deze wereld. De tenor en alt vullen elkaar in dit werk prachtig aan, meesterlijk begeleid door het Budapest Festival Orchestra. Dat heeft zich, samen met dirigent Ivan Fischer, de afgelopen jaren ontwikkeld tot Mahler-specialist.

+ aangrijpende, dramatische muziek

+ prachtig vertolkt

Mahler - Das Lied von der Erde

Budapest Festival Orchestra o.l.v. Iva..

