Het schoolconcert van Thelonious Monk: wonderbaarlijk goed

De middag van 27 oktober 1968 moet voor Danny Scher zenuwslopend zijn geweest. De toen zestienjarige scholier had het lef gehad om het kwartet van Thelonious Monk uit te nodigen voor een concert in de aula van zijn middelbare school. Het was destijds een roerige periode in de Verenigde Staten, rellen en onlusten waren aan de orde van de dag, Martin Luther King en Bobby Kennedy waren net vermoord. De school in Palo Alto, California bevond zich op een kruispunt van raciale spanningen en Danny Scher hoopte dat het optreden van het Monk kwartet de-escalerend zou werken. Thelonious Monk had op de cover van Time Magazine gestaan en de jazzpianist was inmiddels wereldberoemd, maar kon ook lastig en onberekenbaar zijn. Geen wonder dat de kaartverkoop voor dit zondagmiddagconcert maar moeizaam op gang kwam; vrijwel niemand geloofde dat Monk en zijn begeleiders daadwerkelijk acte de préséance zouden geven.