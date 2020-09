Peter Voskuil laat zien dat ook de achterkant van de Nederpop boeit

In 2017 bracht Peter Voskuil een boek uit dat vijf kilo woog, 726 bladzijden telde en 90 euro kostte, of 195 in de luxe uitvoering. Het werd omschreven als stoeptegel of iets voor de koffietafel. Er werden drieduizend exemplaren van gedrukt en, bijzonder, ook verkocht. De inhoud van Dutch Mountains en vooral de verbluffende, veelal nog nooit in het openbaar verschenen foto’s, leverden met de verhalen een totaal andere visie op de Nederlandse popgeschiedenis.