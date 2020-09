Gerard ter Horst over ‘papa’ van Stef Bos: Ik ben blij dat hij het ‘nooit’ heeft ingeruild voor ‘misschien’

Soms verraadt het wijzigen van één woord in een liedtekst de verandering van een compleet wereldbeeld. De bekende, authentieke Nederlandse zanger Stef Bos zong zijn grote hit ‘Papa’ deze maand op televisie in een licht gewijzigde vorm. De oerkreet uit deze klassieker dat hij na de dood zijn vader ‘nooit’ zou terugzien had plaats gemaakt voor ‘misschien’ ...

Dit gebeurde in De Vooravond, de nieuwe talkshow van Fidan Ekiz en Renze Klamer op NPO1. Op vrijdagavond, kondigde Klamer aan, worden vader-zoon en andere ouder-kindrelaties belicht. Dit omdat ‘Papa’, dat de doorbraak van Stef Bos (59) betekende, dertig jaar oud is. De zanger was voor de gelegenheid uit Antwerpen overgekomen om zijn lied live in de studio uit te voeren. Zo hoorde ik de gewijzigde versie:

‘En jij gelooft in God,

dus jij bent nu in de hemel.

En ik geloof iets anders,

dus we komen elkaar na de dood,

na de dood, misschien,

nooit meer tegen.’



Een beetje speurwerk leerde me dat het geen recente verandering betreft. Collega Maurice Hoogendoorn schreef er in deze krant al in 2014 over, toen hij ‘Papa’ eruit lichtte in een voorbes..

