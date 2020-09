Gitaargigant Jimi Hendrix hield van Monopoly

Precies vijftig jaar geleden overleed de Amerikaanse rockartiest Jimi Hendrix. Wie was hij en hoe stierf hij? In een nieuwe biografie zet Philip Norman het evenwichtig op een rijtje.

Als er geen corona was geweest, zou er ook dit jaar op 1 mei in het centrum van de Poolse stad Wroclaw het Thanks Jimi Festival hebben plaatsgevonden. Dat loopt traditioneel uit op een ‘gitaarwoud’ waarin zoveel mogelijk mensen tegelijk op dat instrument de song ‘Hey Joe’ uitvoeren. Het record staat op 7411.

Het Samarkand Hotel bestaat nog steeds, in de Londens wijk Notting Hill. In een van de kamers stierf Jimi Hendrix, op 18 september 1970. De eigenaar van toen is dat nu ook. Maar Henry Danvers Hall wil onder geen beding praten over de beroemdste gast die hij ooit had. Hij zou waanzinnige prijzen kunnen vragen voor een nachtje slapen in het bed waarin de Afro-Amerikaanse gitaaricoon aan zijn einde kwam. Misschien wel zo verstandig slaat..

