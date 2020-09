Nog steeds ‘Mooi geweest’ voor afscheidnemende Elly & Rikkert

Natuurlijk houdt ze nooit op met zingen, Elly Zuiderveld. Na het afscheidsconcert met Rikkert, digitaal live op 15 mei dit jaar met een besloten video concert vanuit theater Veluvine in Nunspeet, stond ze alweer enkele keren op de planken, of klonk het hoogste lied bij gelegenheden waar anderhalve meter gold, maar corona de zang niet in de weg stond.

Rikkert schrijft, en dat zal hij altijd blijven doen. Optreden zit er voor hem niet meer in en dat hoeft ook niet. Het was een van de redenen om er na vijftig plus jaren op de planken als duo mee te stoppen. Rikkert Zuiderveld heeft last van evenwichtsstoornissen. Hij was natuurlijk ook al die jaren de man die reed en telkens weer het hele instrumentarium, décor, lichtmasten en nog veel meer in- en uitlaadde, opstelde en afbrak. Rikkert is zijn eigen roadie. Dat ga je voelen, als zeventiger.

Maar daarom niet getreurd. Wie kijkt naar Elly Zuiderveld op de sociale media, ziet altijd honderden likes op Facebook en hartjes op Instagram. Het afscheidsconcert trok ook duizenden virtuele bezoekers, de illegale codecopycatten niet eens meegerekend.

