Pianist Lang Lang over Bach: ‘Om die muziek goed te kunnen spelen moet je eerst de stilte opzoeken’

Lang Lang speelt de Goldbergvariaties in de Thomaskerk te Leipzig. (beeld deutsche grammophon)

Op de luxe-editie zijn twee uitvoeringen te horen. Naast de studio-opname bevat het album ook een in één keer opgenomen recital in de Thomaskerk te Leipzig, waar Bach werkte en waar de componist begraven ligt.

Wat was de grootste uitdaging bij het opnemen van de Goldbergvariaties?

‘Het spelen van de goede noten is geen probleem, ik ken deze muziek al sinds mijn tiende, de variaties zijn verankerd in mijn geheugen. Maar het is de kunst om ze zo vrij te spelen dat het lijkt alsof je aan het improviseren bent.’

Hoe houdt u het spelen van de variaties anderhalf uur spannend?

‘Door na te denken over de structuur van de muziek. Je moet niet meteen alles geven in de eerste drie variaties, het is beter om die spanning geleidelijk op te bouwen. Verde..

