Danny Vera’s nieuwe ep brengt je opnieuw in vervoering

The New Black & White Pt. IV: Home Recordings is de vierde in de serie ep’s die Danny Vera - naast zijn studioalbums - uitbrengt op cd en vinyl.

Een paar eigen tracks, een paar covers en zie daar: een nieuw schijfje is geboren; en alles is opgenomen in Vera’s woning in zijn geliefde Middelburg. En ondertussen reist de gevierde zanger rond door Nederland: optreden kan weer! Zo kon ik met eigen ogen aanschouwen hoe Vera het openluchttheater in Ede een maand geleden in vervoering bracht. Hij speelde alle zes de nummers van deze ep en zong loepzuiver. Ingetogen, gemeend, akoestisch, intiem; de zanger van de hit ‘Roller Coaster’ weet ook nu weer te raken.

Dit keer zingt hij zelfs Nederlands en wel het nummer ‘Zijn Het Je Ogen’ van Koos Alberts. En verder komen ‘In The Ghetto’ van Elvis Presley en Berlins ‘Take My Breath Away’ voorbij. Het is mooi dat deze pure muziek, zonder alle..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .