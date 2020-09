De nieuwe Ray LaMontagne: subtiel als het kan, stevig als het moet

Grammy-winnaar Ray LaMontagne brengt aan het begin van de zomer zijn nieuwe album uit. Het telt tien nummers en werd door de zanger zelf geschreven en geproduceerd. Hij speelde ook zelf alle instrumenten in. De single ‘Strong Enough’ kenmerkt zich door het typische LaMontagne-geluid van gitaar en raspende vocalen. Eerder bracht de zanger al de track ‘We’ll Make It Trough’ uit, een nummer dat inhaakt op de crisis die mensen nu wereldwijd doormaken. Hij schreef het lied om zichzelf wat op te vrolijken, deelt hij mee in het bijbehorende briefje. En hij hoopt dat het een zelfde effect heeft op zijn publiek. Dat groeit.

LaMontagne is echt zo’n artiest die door een kleine schare zeer hechte fans wordt beleden en in Europa meer populair was dan in zijn Amerikaanse thuisland. Ray LaMontagne begon zijn loopbaan ooit nadat hij een nummer van Stephen Stills op de radio hoorde. Hij was zo geïnspireerd dat hij meteen zijn baan opzegde in de schoenenfabriek waar hij werkte, om een eigen muziekcarrière te beginnen. Hij heeft door de jaren heen zeven studioalbums uitgebracht, waarvan zes toch in de Amerikaanse top tien terecht kwamen. In 2010 won hij een Grammy voor zijn album God Willin’ & the Creek Don’t Rise.

+ mooi

+ subtiel als het kan, stevig als het moet

Monovision

Ray LaMontagne. Sony Music

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .