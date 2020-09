Duo De Wit speelt ‘nieuwe’ Bachmuziek voor blokfluit

Johanneke de Wit (blokfluit) en Gerard de Wit (klavecimbel en orgel) zijn al jarenlang trouwe Bach-adepten. Dat ze juist hem kozen voor hun eerste gezamenlijke cd is dus niet verwonderlijk. Al was die blokfluit wel even een dingetje. Want hoewel Bach terdege vertrouwd was met het instrument, is van hem geen enkele sonate, triosonate of suite voor blokfluit bekend. En dat terwijl het echtpaar De Wit juist zo benieuwd was hoe Bachs kamermuziek voor hun eigen duo zou klinken. Vandaar dat Gerard aan het transcriberen sloeg.