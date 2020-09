Martin Mans doet te weinig met het majestueuze orgel van de Bavokerk

Martin Mans is in een deel van orgelminnend Nederland, en ver daarbuiten, een gevierd organist. Jaarlijks geeft hij 250 concerten, tot in Canada, de Verenigde Staten, Australië en Zuid-Afrika toe. Vooral zijn improvisaties vinden daar een warme ontvangst. Maar Mans speelt zeker ook literatuur en is daarnaast dirigent van maar liefst negen koren en ensembles, waarvan een in Canada. Ook schrijft en bewerkt hij muziek voor orgel, koor en orkest. Mans staat voor een genre dat gemakkelijk toegankelijk is en daarmee kennelijk veel luisteraars voor zich inneemt. Spijtig genoeg heeft hij pas een ernstig fietsongeluk gehad. Hopelijk herstelt hij daarvan voorspoedig.