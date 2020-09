Kyeong Ham en Yeol Eum Son maken prachtige muziek voor geoefende oren

Kyeong Ham (1993) is geen onbekende meer in Nederland. De in Zuid-Korea geboren hobo-speler studeerde in Duitsland maar speelde van 2016 tot 2018 in het Koninklijk Concertgebouworkest. In die Nederlandse periode leerde hij producer Frerik de Jong kennen met wie hij destijds geslaagde opnames maakte. Voor dit nieuwe album werkten ze opnieuw samen. Kyeong Ham, tegenwoordig eerste hoboïst in het Fins Radio Symfonie Orkest, vroeg de eveneens uit Korea afkomstige pianiste Yeol Eum Son als begeleider. Zij voelt zich net zo thuis in oude muziek als in hedendaagse avant-garde.