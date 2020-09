Gregory Porter zingt op nieuw album opnieuw over de onverwoestbare liefde

De Amerikaanse jazzzanger Gregory Porter is terug met nieuw werk: All Rise. Het album zou in eerste instantie voor de zomer al uitgebracht worden, maar door de coronacrisis is de releasedatum verzet. Opgetogen en fris, zo mogen we dit nieuwe schijfje van de man met de prachtige baritonstem noemen. De nummers brengen een aanstekelijke mix van jazz, soul, blues en gospel ten gehore, hetgeen Porters muziek populair maakt bij een brede doelgroep.

Popliefhebbers kunnen All Rise met alle liefde en plezier aanzetten, net zoals je dat kunt doen met een zanger als Jamie Cullum. ‘Revival Song’, ‘Concorde’, Faith in Love’ zijn hoopvol en uptempo, nummers als ‘Is Love Is Overrated’ en ‘Merchants Of Paradise’ zijn meer ingetogen, maar alle tracks gaan zo ongeveer over onverwoestbare liefde. All Rise is al met al een waardig opvolger van Take Me To The Alley uit 2016, het ode-album aan Nat King Cole (2017) niet meegerekend.

+ zowel voor jazz-, soul- als popliefhebbers

+ Porter heeft een prachtstem

- soms wat eentonig

All Rise

Gregory Porter. Decca Records

