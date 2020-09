Max Richter componeert voor voor twintigers en dertigers

Max Richter componeert met veel succes muziek voor film, theater en concertzaal. Zijn nieuwste project Voices is een aanklacht tegen recente schendingen van mensenrechten. Richter vroeg zijn aanhang wereldwijd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in zoveel mogelijk talen in te spreken. Onder die geluidsbestanden plaatste hij muziek waarin hij hoop en troost verklankt.

Max Richter is een in Duitsland geboren Duits-Britse componist en pianist. (beeld Deutsche Grammophon)

Zit er altijd een boodschap in uw muziek?

‘Als ik iets aan de vele muziek die er al is wil toevoegen, moet ik wel iets te zeggen hebben. Meestal zit er wel een activistisch element in mijn muziek.’

Denkt u tijdens het componeren aan de luisteraars?

‘Ik bedenk muziek die ik zelf graag wil horen, maar die nog niemand heeft geschreven. Zo ga ik in gesprek met de luisteraar.’

Hoe omschrijft u zichzelf als componist?

‘Ik ben geboren in Duitsland en ik woon momenteel in het Verenigd Koninkrijk, maar Ik zie mezelf vooral als een Europees componist. Ik geloof in het project Europa dat tot stand kwam nadat we een enorm trauma hadden opgelopen. Op ons continent waren voortdurend oorlogen gaande, maar vanaf het moment dat we als Europeanen gingen samenw..

