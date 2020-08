Snow Patrol werkt samen met fans: The Saturday Songwriters

Veel muzikanten zijn door alle gecancelde optredens vanwege het coronavirus uiterst creatief geweest. Bij Snow Patrol is dat niet anders. En nu is daarvan het resultaat te zien: de ep The Fireside Sessions, en daar zit een mooi verhaal achter. Tijdens de lockdown ging frontman Gary Lightbody iedere zaterdag live op Instagram en schreef hij met zijn fans een aantal nummers. Een aantal van die nummers kun je nu beluisteren op deze ep. Het mooie is dat dit miniplaatje niet alleen verschijnt onder de naam van Snow Patrol, ook de fans krijgen hun moment of fame en dragen de naam The Saturday Songwriters.

‘Dank aan iedereen voor de geweldige teksen, de akkoorden en het enthousiasme’, aldus Lightbody. De vijf nummers zijn echte Snow Patrol-nummers geworden qua sound, ze zouden moeiteloos mee kunnen op albums als Eyes Open, Fallen Empires of Wildness. Vooral eerste single ‘Reaching Out To You’ is een fraai staaltje werk geworden, die bouwt lekker op. Hierbij ook nog even aandacht voor de plaat Reworked uit 2019, waarop oude nummers in een nieuw, rustig en akoestisch jasje zijn gestoken, zoals ‘Open Your Eyes’, ‘Run’, ‘Chasing Cars’ en ‘Just Say Yes’. Die is erg fijn.

+ leuk tussendoortje

- zeker niet het beste werk

The Fireside Sessions

Snow Patrol and the Saturday Songwriters. Polydor Limited

