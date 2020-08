Soulzanger Dan Penn: ‘Leven van genade is de norm. Dat geldt ook voor de relaties met andere mensen’

Dan Penn is 78 en maakte een nieuw album, na 26 jaar. En hij wil best nog een tijdje door. We bellen met Vernon, Alabama. ‘Dat is het plaatsje waar ik vandaan kom. We hebben met de familie de boerderij van mij ouders gehouden en een beetje opgeknapt. Ik ben daar graag met mijn vrouw, zeker nu.’

Penn woont normaliter in Nashville, Tennessee, het mekka van de countrymuziek. Dat is 350 kilometer rijden naar het noordoosten. ‘Je moet daar zijn voor alle contacten en studio’s en zo, maar het is heerlijk om weg te zijn.’ Kinderen hebben ze niet. ‘Maar ik heb wel een stel oude auto’s’, lacht hij.

Een ervan, een rode Ford pick-up uit 1951 staat op de hoes van het album Living On Mercy, dat vandaag uitkomt. Penn stapt net uit, jeans, spijkerbloes, blauwwitte cap op. Hij is 78, maar als hij zijn liedjes uitvoert, is het net een jonge soulzanger. ‘Dat komt door de gospel. En ik ben al veertig jaar geleden met roken gestopt. Dit is geen gospelalbum, maar het gaat wel over liefde en genade. Aan het eind van de rit is dat wat telt.’

Het laatst..

