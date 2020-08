Een kennismaking met het Gregoriaans: Muziek voor het paradijs die je zonder muzikale voorkennis kunt zingen

Wat is Gregoriaans?

Het gaat om de eenstemmige muziek die vanaf de middeleeuwen in de Rooms-Katholieke Kerk wordt gezongen. Hoe die precies is ontstaan, is onbekend. Vroeger werd wel geopperd dat de oorsprong ligt bij liederen uit de Joodse tempel en de synagogen. Maar hedendaagse muziekdeskundigen zetten daar dikke vraagtekens bij. Wel is duidelijk dat in de eerste eeuwen diverse muzikale tradities ontstonden. Om daar wat meer eenheid in te brengen, hervormde Gregorius de Grote (paus van 590-604) de liturgie met onder meer nieuwe voorschriften voor de later naar hem genoemde kerkmuziek.

Op veel afbeeldingen wordt hij voorgesteld met een duif op zijn schouder, de Heilige Geest, die hem de gezangen influistert. Maar musicologen denken nu da..

