Honderd jaar Charlie Parker. Hij stond aan de wieg van de hedendaagse jazz

Zaterdag 29 augustus is het honderd jaar geleden dat Parker in Kansas City (USA) werd geboren. Al vanaf jonge leeftijd speelde Charlie Parker saxofoon. Gedisciplineerd studeerde hij urenlang toonladders tot hij zich op vijftienjarige leeftijd zeker genoeg voelde om het podium te beklimmen voor een jamsessie met de grote jongens. Drummer Jo Jones vond Parkers improvisatie echter onder de maat en liet dat merken door een bekken naar de jonge muzikant te werpen. Gekrenkt keerde Parker huiswaarts, maar hij oefende vervolgens zo maniakaal dat niemand zijn tempo nog zou kunnen bijhouden. In diezelfde periode werd Parker door een auto aangereden en kreeg hij morfine voorgeschreven door een dokter. De opiaten bevielen hem zo goed dat hij ze de r..

