Bluesgitarist Rory Gallagher (1948-1995) schopt het postuum tot mythe

Hij is een van die artiesten die het postuum tot mythe schoppen en van wie talloze concerten en nagelaten opnames alsnog worden uitgebracht.

Dat is goeddeels terecht. Blues was in 2019 een verzameling van zesendertig zeldzame en nooit uitgebrachte opnamen uit de periode 1971-1994. Dit dubbelalbum van de tour van 1977 werd samengesteld uit vier concerten die hij gaf in Brighton, Sheffield, Londen en Newcastle. Vooral de tweede cd is interessant, met mooie akoestische opnamen, langzame blues en solo’s van gitaar, viool, mandoline en piano. Geraffineerd akoestisch zijn Out On The Western Plain, Barley & Grape Rag en Pistol Slapper Blues. Lekker langzaam is Too Much Alcohol en Going To My Hometown. Het publiek is enthousiast en zing..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .