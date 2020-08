Soulzanger James Brown (1933-2006) had vele gezichten

James Brown (1933-2006) had vele gezichten. Het eerste was dat van de kleine, arme, zwarte jongen die schoppen kreeg en leerde van de straat te leven. Voordat hij in 1953 zijn eerste plaatopnamen maakte, had hij er al drie jaar tuchthuis op zitten, vanwege diefstal, dat evolueerde van kattenkwaad tot door de nood gedreven criminaliteit. Het tweede was de patser, voor wie geen eis te hoog en geen welvaart genoeg was, de pronkende pauw die de seksmachine was die hij bezong. Het derde gelaat was geteisterd door drugs en drank. Het vierde was dat van de gelovige, die zich in alle vertwijfeling af en toe in de armen van Jezus wierp; ook hij was opgegroeid met gospel, piano en de voortdurende trommelzucht, die ook borstklopperij was. Het kwart..

