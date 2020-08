Passenger: liedjes als bron van troost

Uit het niets heeft Passenger – z’n echte naam is Mike Rosenberg (36) – onlangs zijn twaalfde studioalbum uitgebracht. Patchwork heet het en het schijfje telt slechts acht nummers, een klein halfuur aan luistertijd. Dat is niet veel, en dus neigt het naar een fijn commercieel albumpje om wat geld te verdienen. Maar (!), dat is dus niet het geval. De vreedzame, sympathieke zanger en gitarist vertelde in een Instagrambericht dat ‘elke cent’ die aan dit album wordt verdiend, zal worden gedoneerd aan een liefdadigheidsinstelling die voedsel regelt voor mensen die het hard nodig hebben. Een nobel doel dus.

Dan de inhoud. Passenger – groot geworden met megahit Let Her Go – zat net als de meeste mensen veel thuis tijdens de coronacrisis. ‘Ik voelde me soms alleen en eenzaam’, erkent de singer-songwriter uit het Verenigd Koninkrijk. ‘Het schrijven van de liedjes op Patchwork werkte voor mij als een enorme bron van troost. Ik hoop dat ze anderen diezelfde gevoelens geven.’

De liedjes op deze plaat zijn zoals we van Passenger gewend zijn: ingetogen, klein, soms kaal en veel fijne gitaarriffs. ‘You go your way / I'll go my way, You take the stars / I'll keep the moon / I'll go the coast road / you t..

