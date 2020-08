Een goed chanson weerspiegelt een intens leven, een gaan-met-die-banaan, de dood of de gladiolen

Wat is een chanson?

Laten we op rijm beginnen. Wat is een chanson, dat is zo moeilijk niet. Het is gewoon het Franse woord voor lied.

Helemaal zo simpel is het ook weer niet. Het woord ‘chant’ bestaat ook en het ‘carnet des chants’ is ongeveer dat wat drs. P onder woorden bracht in ‘We kennen onze bundel en zingen heel wat af’.

Een chanson moet je niet alleen als tekst lezen, maar vooral horen. Een chanson is niet alleen maar Frans, maar kan ook goed in een andere taal worden uitgevoerd. Daarom heb je ook in Vlaanderen, Nederland en Duitsland artiesten van wie de liederen onder die noemer worden gebracht. Een chanson moet je eigenlijk ook zien. Daarom heeft dit artikel op de website van het Ned..

