Een ervaring als het ‘brandende braambos’

Over wie hebben we het?

De Oostenrijkse componist Anton Bruckner (1824-1896). Hij werd geboren in het dorpje Ansfelden, in de buurt van Linz. Het leek er eerst op dat hij in de voetsporen van zijn vader schoolmeester zou worden. Een tijdlang was hij daarom hulponderwijzer in het dorpje Windhaag. Maar intussen had hij al een flinke muzikale opvoeding achter de rug. Dat uitte zich onder meer in het componeren van kerkmuziek, zoals een Windhager Messe.

Toen hij een betrekking kon krijgen als organist van de kloosterkerk van Sankt Florian, nam hij die met beide handen aan. Later vervulde hij dezelfde functie in de Dom van Linz.

Tijdens zijn leven was Bruckner vooral bekend als virtuoos organist. Pas aan het eind van zijn leven, en vooral daarna..

