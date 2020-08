Boodschap staat centraal

Wat is gospelmuziek?

Gospelmuziek is muziek waarin de boodschap centraal staat. De Blijde Boodschap van het evangelie welteverstaan. Je denkt bij de term ‘gospelmuziek’ misschien vooral aan de traditionele black gospel, maar in de loop van de twintigste eeuw begonnen ook steeds meer witte mensen gospelmuziek te maken. Dat gebeurde in allerlei stijlen, van pop en folk tot (hard)rock en dance. Al zijn die laatste stijlen lang door veel christenen gezien als ‘muziek van de duivel’. Doordat gospelmuziek zich onderscheidt door de inhoud van de teksten en een veelheid aan stijlen omvat, is deze muziek een ‘buitenbeentje’ in de muziekgenres die allemaal gebaseerd zijn op de muziekstijl.

