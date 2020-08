Klankvol eerbetoon aan Madame Manet

De befaamde componist en pianist Franz Liszt maakte in 1842 een concerttournee door Nederland. Daarbij maakte hij per boot een tocht over de Waal. Toen hij langs Zaltbommel voer, werd hij getroffen door de klanken van een carillon. Hij liet de schipper aanmeren en ontmoette in de toren de beiaardier, Carolus Leenhoff.