Aan het eerlijk recenseren van een album zitten scherpe randen en diepe valkuilen

Een nieuw album recenseren, dus publiek beoordelen, is en blijft een hachelijke zaak. De kans dat je de plank misslaat, elementen niet begrijpt of doorgrondt, je onder tijdsdruk jezelf te weinig rijpingstijd gunt of je te veel laat afleiden door de door een promotieafdeling rondgestuurde teksten is groot.

Dit alles bedacht ik me de afgelopen weken, nadat het in 2015 verschenen A Forest of Arms van de Canadese indiefolkband Great Lake Swimmers in juli bij geval uitgroeide tot een ‘pretentieloos maar prettig’ zomeralbum. Bij de Great Lake Swimmers is de natuur nooit ver weg, dat paste goed bij onze bergachtige vakantiebestemming.

Nu had ik dit album in het voorjaar van 2015 gerecenseerd, herinnerde ik me. Toen ik naging wat ik er vijf jaar geleden van vond, trof ik ook andere recensies van hetzelfde album die soms tot een heel ander, veel negatiever oordeel kwamen. Hoe kan zoiets?



Wat mij betreft is A Forest of Arms in de kern een prima album. Zanger Tony Dekker heeft een mooi-hese stem. De nummers kennen een goede afwisse..

