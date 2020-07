Taylor Swift blinkt uit op verrassingsalbum: ‘Het is haar beste werk’

Folklore is het beste werk wat we van de Amerikaanse gehoord hebben. De zestien popliedjes (met country-invloeden) zijn veelal ingetogen, maar van grote schoonheid. ‘Het zijn liedjes waarin ik mijn grillen, dromen, angsten, en mijmeringen in heb gestopt’, aldus Swift. Het album kwam als verrassing uit. ‘Voor dit jaar had ik waarschijnlijk getwijfeld over wanneer ik dit album op de ‘perfecte tijd’ zou uitbrengen, maar deze tijden herinneren me eraan dat niks zeker is in het leven.’ De zangeres schreef het album terwijl ze in zelfquarantaine zat en schakelde hulp in van een aantal van haar muzikale voorbeelden. Speciale aandacht voor ‘Exile’, waarin Justin Vernon, de zanger van Bon Iver, meezingt: dat is een parel van een song!

