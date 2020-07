Camille Thomas: ‘Het was traumatisch om in een keer stilgezet te worden’

Hoe waren de afgelopen maanden voor u?

‘Het was traumatisch om in een keer stilgezet te worden. Normaal gesproken ben ik hooguit twee tot drie dagen per maand thuis. Ik realiseer me nu des te meer hoeveel ik houd van spelen voor publiek. Ik heb iets te geven en zonder deze optredens voel ik me leeg en nutteloos.’

De Turkse componist Fazil Say schreef ‘Never Give Up’ speciaal voor u. Hoe is dat gegaan?

‘Fazil Say had aangekondigd dat hij graag een concert voor me wilde schrijven. In die periode vond de aanslag plaats in concertzaal Bataclan in mijn woonplaats Parijs. We spraken af dat het een stuk zou worden dat de mensen weer moed en uitzicht zou geven. Ik speelde het voor eerst in 2018 en het publiek reageerde geroerd. Fazil Say heeft Kala..

