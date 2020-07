Muzikale genres: Alles draait bij jazz om improvisatie

Louis Armstrong is opperbeste stemming, zoals hij vaak was. (beeld afp)

Wat is jazz?

Jazz is muziek van hier en van nu. Alles draait bij jazz om improvisatie, jazzmuzikanten componeren terwijl ze optreden. Jazz heeft zowel een amuserende als een artistieke component. Jazz weerspiegelt menselijke emoties van diepe droefenis tot uitbundige blijdschap. Het genre komt bovendien in de buurt van spirituele en religieuze gevoelens, soms ingehouden en sober, vaak in oprechte vreugde die, mits de juiste ingrediënten aanwezig zijn, kan overgaan in regelrechte extase. Maar de beste jazz kenmerkt zich door vrijheid in gebondenheid.

Wat is de geschiedenis van de jazz?

Jazz ontstond rond 1900 in het zuiden van de Verenigde Staten als gevolg van de slavernij. In en rond de stad New Orleans voegden muzikanten de beste elemente..

