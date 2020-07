Muzikale genres: Bij opera zijn de verkleedpartijen het leukst

Muziekrecensenten vertellen deze zomer over verschillende muzikale genres. Vandaag het derde deel: de opera.

Een uitvoering (2015) van Henry Purcells opera Dido and Aeneas. (beeld epa)

Wat is een opera?

Toen ik deze vraag als kind aan mijn moeder stelde, kreeg ik te horen: ‘Een opera is een toneelstuk, waarin de mensen niet praten maar zingen.’ Ze voegde eraan toe dat een opera vaak slecht afliep en een operette meestal goed.

In grote lijnen klopt dat wel. De opera ontstond rond 1600 als revival van de klassieke Griekse tragedie. De operette kwam zo’n 250 jaar later, als afgeleide van de opera. En waar een opera doorgaans existentiële thema’s behandelt en alle teksten (het ‘libretto’) worden gezongen, is de operette luchtiger van toon, met gesproken dialogen.

Toch is de sfeerindeling niet zo absoluut. Je hebt ook optimistische opera’s (bijvoorbeeld Cosí fan tutte van Mozar..

