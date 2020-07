Is dit echt gebeurd? En wat heeft Dylans song teweeg gebracht?

Over Bob Dylan deelde ik in mijn vorige column (26 juni) enkele waarnemingen, opgedaan tijdens een luistermarathon waarin z’n hele oeuvre voorbij kwam. Ik kondigde een tweeluik aan, met het plan om op één song speciaal terug te komen. Let wel, bij Dylan zijn er meer dan vijftig songs waarover je zo’n column kunt schrijven (check de Engelstalige Wikipedia-lemma’s over die songs maar eens), hier moet ik echter kiezen.