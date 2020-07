Het Margaretha Consort maakt muziek van angst, rouw en troost in coronatijd

Al zijn de coronamaatregelen versoepeld, de gevolgen voor muziekensembles blijven dramatisch. Zo is een Monteverdi-project van het Margaretha Consort naar 2021 verschoven. Om toch ‘voeling’ met het publiek te houden én de financiële perikelen te ondervangen, besloot gambiste en ensembleleider Marit Broekroelofs tot een cd met liefdevolle troostmuziek: Sweet Quarantine.

Een fantastische uitdaging voor een ensemble dat zich toelegt op zeventiende-eeuws repertoire: de Mariavespers van Claudio Monteverdi. Uitgegeven in 1610 als een kleurrijke bundel muziekstukken, met veel vrijheid voor de uitvoerenden qua muzikale bezetting. Maar helaas: de coronamaatregelen zijn nog te restrictief, zo ondervond het Margaretha Consort. ‘Ons vak is nu eenmaal een dichtbij-vak,’ verzucht artistiek en zakelijk leider Marit Broekroelofs. ‘Als je de Mariavespers op anderhalve meter afstand van elkaar moet uitvoeren, heb je een podium nodig van een halve kilometer. We moesten alle concerten naar 2021 verschuiven.’

In het begin overviel het gezelschap ‘een soort gelatenheid’, zoals ze het noemt. ‘Maar die maakte algauw plaats voo..

