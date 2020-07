Muzikale genres: Het levenslied is meer dan een smartlap

Wat is het levenslied?

Geen smartlap dus. Wikipedia legt het uit en wij schrijven het licht gekruid over. Een levenslied bezingt met name de schaduwzijden van het leven. Het heeft standaard refrein en coupletten en vooral een moraal, maar hoeft geen afgerond verhaal te zijn. Dat geldt wel voor de smartlap. Dat is een afgeleide van het levenslied. Het verhaal in een smartlap wordt van begin tot het einde verteld en loopt altijd slecht af. Het gaat om andermans ellende als bron van sentiment.

Wat is de geschiedenis van het levenslied?

Beide woorden kennen een verschillende herkomst. Als de cabaretiers Jean-Louis Pisuisse (1880-1927) en Max Blokzijl (18..

De herkomst van ‘smartlap’ is ond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .