Canadees country-talent Tenille Townes verrast met steengoed debuutalbum

Ze is nagenoeg onbekend in Nederland, maar soms is het goed om - zeker bij country - eens iets verder te kijken dan onze eigen landgrenzen. Want de 26-jarige Townes heeft ons iets te bieden. Haar muziek is échte country, maar grote kans dat dit album ook bij popliefhebbers in de smaak zal vallen. Ritmisch, af en toe een synthesizer, gelikt gitaarspel en flink wat emotioneel werk. ‘The Most Beautiful Things’ (wat een ballet!), ‘Somebody’s Daughter’ (hoe komt een dakloze vrouw op die straathoek terecht?) en ‘Jersey on the Wall - I’m Just Asking’ (hierin stelt de zangeres vragen aan God over een auto-ongeluk waarbij een tiener in New Brunswick om het leven kwam); het zijn zwaar beladen nummers.

Wat knap is van Townes, is dat deze plaat..

