Margriet Sjoerdsma: ‘Ik kan me soms eenzaam voelen, ook in gezelschap van anderen’

In 2019 bracht Margriet Sjoerdsma het rijk georkestreerde popalbum Odelion uit, met twaalf nieuwe composities. Nu is er een tweede Odelion-project: Northern Lights. Veel van de songs ontstonden tijdens een drie maanden durende retraite in Noorwegen.

Hoewel er overlap is in de liedkeuze, is het nieuwe album gearrangeerd tot kamermuziek. Het Odelion Orchestra bestaat naast Sjoerdsma uit de fijnzinnig spelende pianist Jeroen van Vliet en verschillende blazers en strijkers. Margriet Sjoerdsma geeft telefonisch tekst en uitleg over haar twee Odelion-projecten.

Uw eerste retraite was vrijwillig, hoe is het om deze keer verplicht in afzondering te leven?

‘Het is jammer dat de vele mooie plannen die ik had met dit prachtige orkest niet door konden gaan. Toch heb ik besloten om het album uit te brengen omdat ik anders heel ongelukkig was geworden. Ik heb dit voorjaar grotendeels doorgebracht in een vakantiehuis van mijn ouders. Daar genoot ik van de kleine, mooie dingen in de natuur. Ik dacht ..

