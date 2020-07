De muziek van De Niemanders is geen brave boterbloemen muziek

Songschrijvers Rocco Ostermann en Wout Kemkens speuren gevangenissen af naar bijzondere verhalen en muzikanten. Op zoek naar de kantelpunten en sleutelmomenten in de levens van hen die de verkeerde keuzes hebben gemaakt. De verschoppelingen, de misdadigers, de langgestraften. Gedetineerden. Dat leidt tot een opvallend album dat fascineert en ook een beetje eng is.

Want natuurlijk is het geen brave boterbloemen muziek, maar gaat het over sombere muren, snel voortjakkerende achtervolgingswaanzin, bedreiging en eenzaamheid. Op YouTube staan uitleggende teksten bij de clips, zoals van ‘Van Niets Naar Iets’: ‘Veel jonge mensen willen ‘iemand’ zijn. Dat is vrij normaal. Levend op straat, vaak de rode loper richting de bajes, gelden andere wetten. Daar ‘Iemand’ worden is vaak levensgevaarlijk en ‘je droom verwezenlijken’ gaat vaak gepaard met detentie.

Van niets naar iets geldt ook in de bajes. Je probeert er overal wat van te maken.’ Ook ‘boeiend’: ‘Die Ogen’, de beklemming en kilheid van de eerste dagen detentie, misschien wel het zwaarste lied van het album. De song is geconstrueerd uit gesprekke..

