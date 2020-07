Alle emoties van Nina Simone komen terug op dit album

Dit album werd opgenomen in 1982, niet lang nadat ze naar Parijs was verhuisd, en was een van de favoriete albums van Nina Simone, maar ook een van haar meest obscure, zeker ook door het gebruik van klavecimbel, spinet en elektronica naast haar piano.

Het originele album is uitgebreid met drie bonustracks van de opnamesessies van een zeldzame Franse heruitgave die in 1988 werd uitgebracht. Na de release van het autobiografische nummer ‘Liberian Calypso’ is de video voor ‘Color Is A Beautiful Thing’ nu beschikbaar.

Het titelnummer is een zelfportret: ‘A bird fell to earth, reincarnated from her birth. She had a fodder in her brain. Dust inside her wings. She flitted here and there.’ Verder valt het Chinese piano-intro op bij ‘Alone Again’ van Gilbert O’Sullivan, bewerkt tot een tirade over haar stervende vader die dapper overgaat van giftig verbitterd naar voorzichtig verzoenend. En dan heb je nog ‘Vous êtes seuls, mais je désire être avec vous’ is er ‘Il y a un baume à G..

+ m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .