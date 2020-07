Brutaal schaven aan het Liedboek met eeuwenoude gezangen

Hoewel hij niet opgroeide met het Liedboek voor de Kerken, houdt Bas van Nienes (38) er inmiddels met hart en ziel van. Met zijn band Mensenkinderen grasduinde hij voor de derde keer door de honderden, soms eeuwenoude gezangen om daar zijn eigen versies van te maken, met als resultaat het album Die Ver Is, Is Nabij.

Van Nienes: 'We leven in een tijd waarin alles goed moet voelen, zo snel mogelijk.' (beeld mensenkinderen)

De inspiratie dat het Liedboek voor de Kerken, uit 1973, aan zanger en muzikant Bas van Nienes schenkt, is schier onophoudelijk. De serie Liedboek der mensenkinderen is inmiddels toe aan het derde deel. Eerder verschenen Geef kostbaar licht in 2016 en Wij leven van de wind in 2018. ‘Ik heb nog steeds een dikke map vol ideeën,’ lacht Van Nienes. ‘Het liefst ga ik hier nog jaren mee door. Het geeft mij veel voldoening en energie.’

Waarom spreken deze gezangen u zo aan?

‘Ik heb altijd al een hang naar vroeger gehad. Als jochie in groep 7 hoorde ik mijn opa en oma al uit over de Tweede Wereldoorlog. In antiekzaken en kringloopwinkels speur ik naar oude gedichtenbundels. Ik koester liefde voor de tijden die achter ons liggen. Dat geldt ook voor..

