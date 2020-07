Oost-Europese wortels uitgevoerd met Franse ‘warme klanken’

De Franse cultuur, dat is een belangrijke bron van inspiratie voor twee jonge musici. Zowel pianist Anna Fedorova als altvioliste Dana Zemtzov lazen in hun jonge jaren veel Franse literatuur en gingen zich voor de muziek uit dit land interesseren. Dat leverde deze boeiende cd op, waarin alle werken een link met dit land hebben. Het gaat daarbij niet om typisch Franse componisten.

Dat geldt wel voor mensen als Milhaud en Debussy, maar Rebecca Clarke was een Engelse, George Enescu een Roemeen en Anne Werkman is een Nederlander. Maar de relatief onbekende Clarke (1886-1979) liet zich in haar sonate wel door een Frans gedicht inspireren en haar stijl lijkt op die van impressionisten als Debussy en Ravel. De verschillende werken worden afgewisseld met bewerkingen voor altviool en piano van enkele bekende pianowerken van Debussy.

Interessant zijn vooral de werken van Werkman - hedendaagse muziek, maar gebaseerd op oude Franse dansvormen - en de sonate van Milhaud. Hoewel in Amerika geschreven in 1944 is het een ‘luchtig eerbetoon aan de barokmuziek van het ‘oude’ Europa’, zoals terecht i..

+ boeiend en origineel

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .