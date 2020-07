Een laat en verdienstelijk debuut van Bouke Zoete

Het moet de leukste video zijn van de afgelopen maanden: ‘Sometimes People Clap and Stuff’. Muziek is kek, mensen klappen vrolijk in hun handen en swingen erbij dat het een lieve lust is. Opeens duikt ook Freek de Jonge op, in geel zwart trainingsjasje en grijze makkelijke broek. Zeker in deze tijd van houterig afstand nemen, komt die ‘Sometimes People Clap and Stuff’ over als bruikbaar alternatief.

De song ‘Million Miles’ is weer heel anders. Een mooie omfloerste trompet, opnamen in een bos. Het zijn beide kanten van een en dezelfde artiest, Bouke Zoete. De man met rossige grijzende baard is de zanger en liedjesschrijver van The Kevin Costners. Die band maakte in 2008 het album Come On In en in 2014 volgde Pick Up The Parts. Bij Happy Camper werkte Zoete mee aan twee albums: Happy Camper uit 2011 en The Daily Drumbeat in 2014. Dus hebben we hier te maken met een laat en verdienstelijk debuut. ‘Het is een lange weg van een jongen van 16 met een droom naar een man van 43 met een solo debuutplaat. Maar ik ben dankbaar dat ik ‘m genomen heb.’ Het is een leuke soulplaat, opgenomen in Antwerpen me..

+ origineel

+ fris

Million Miles

Bouk..

