Het bijzondere levensverhaal van jazztrompettist Miles Davis

Het door Stanley Nelson opgetekende levensverhaal van Miles Davis (1926-1991) was een jaar geleden te zien in de betere filmhuizen, maar is inmiddels op DVD verschenen. Twee uur is eigenlijk te weinig om recht te doen aan de muzikale betekenis van de baanbrekende trompettist en bandleider die Miles Davis was. Hij veranderde voortdurend de richting van de jazz. Miles Davis was een muzikale voorloper, maar bleef ook geliefd bij een groot publiek. Davis nam zijn muziek serieus, maar deed niet aan aankondigingen, zijn muziek sprak voor zichzelf.