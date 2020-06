Een fraaie bewerking van Beethovens Vijftiende Pianosonate

Paul Stark en Jonas Linnemann geven sinds 2012 een hedendaagse draai aan klassieke composities. Ze voeren die nieuwe stukken uit als trio, kwartet of kwintet. Pianist Stark en drummer Linnemann benadrukken niet in de eerste plaats de melodie, maar zoeken naar de muzikale ziel van de te bewerken composities. Tot nu toe hielden ze zich bezig met Liszt, Chopin en Mussorgsky, maar in 2020 kunnen ze niet om Beethoven heen.

Inmiddels is het eerste van twee albums verschenen met herbewerkingen van de 250 jaar geleden geboren Duitse componist. Transcending Beethoven Volume 1 wordt uitgevoerd door het StarkLinnemann Trio dat naast de twee naamgevers bestaat uit bassist Maciej Domaradzki. In plaats van ‘eigentijds’ hadden de bewerkers het ook jazz kunnen noemen, want dat is de hoofdmoot van de muziek die overigens voor het merendeel is uitgeschreven. Het album opent kalm en sferisch en bouwt geleidelijk op naar stevige hardbop met latin-invloeden. Ondanks soms lastige maatsoorten en de klassieke oorsprong heeft de muziek geen intellectueel karakter. Als je niet zou weten dat Beethoven aan de basis lag, is dit gewoon heerlijk aanstekelijke pianotriojazz.

