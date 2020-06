Bob Dylans raadselachtige verschijning levert soundtracks-bij-het-leven op

Over het nieuwe album van Bob Dylan hoeven we het nog niet te hebben, het rijpingsproces van Rough and Rowdy Ways is net begonnen. Over zijn eerdere werk valt echter veel te zeggen. In een tweeluik verzorg ik deze zomer een inleiding op deze moeilijk te definiëren 79-jarige Amerikaan, bij leven al legende.

De aanleiding ligt in een persoonlijke luistermarathon van al Dylans werk, een inspanning die zo’n vijf maanden duurde en me op de rand van de waanzin bracht. Huisgenoten konden de naam Dylan niet meer horen en reageerden glazig op door mij in plechtig maar gebrekkig Engels voorgedragen strofen … Wie bedenkt zinnen als: ‘I gave her my heart but she wanted my soul’ (een kloof opent zich), ‘don’t criticize what you can’t understand’ (een wijze levensles) of ‘the flowers of indulgence and the weeds of yesteryear’ (dat wordt puin ruimen).

