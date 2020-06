Thomas Azier neemt luisteraar opnieuw mee in muzikale ontdekkingsreis

Thomas Azier is een reiziger. Hij woonde al in Berlijn, Parijs, maar groeide op in het Friese Nijeberkoop. Hij is altijd op zoek naar nieuwe dingen, een rode draad, naar zichzelf, zo zei hij eens. Dat heeft met zijn oorsprong te maken, hij kon als tiener maar moeilijk aarden op het platteland en trok zich daarom terug in zijn kamer om muziek te maken. Die zoektocht hoor je altijd terug in Aziers muziek. Ieder album verrast (de hoofdmoot is elektronische popmuziek).