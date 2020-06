Een ode aan Peggy Lee, een legende in de jazz- en popmuziek

Op 26 mei was het precies honderd jaar geleden dat in Jamestown, North Dakota, Peggy Lee werd geboren. Deze baby, die van haar ouders de naam Norma Dolores Egstrom meekreeg, zou in latere jaren uitgroeien tot een legende in de jazz- en popmuziek.

Ter ere van dit jubileumjaar is een overzicht van haar werk samengesteld op ‘Ultimate Peggy Lee’, inclusief een nooit eerder uitgebrachte versie van het nummer ‘Try A Little Tenderness’, dat ze zevenenvijftig jaar geleden opnam. Lee overleed in 2002 op 81-jarige leeftijd en liet een aanzienlijk oeuvre na. Met haar strakke zangstijl en wat hese stemgeluid was ze een van de meest invloedrijke muzikanten van haar tijd. Op het verzamelalbum zijn nummers te horen als ‘Why Don’t You Do Right’, ‘Is That All There Is?’ en uiteraard haar versie van ‘Fever’, het nummer waar ook Elvis Presley jaren later furore mee maakte.

Ze werd ook wel de vrouwelijke ‘Frank Sinatra’ genoemd. Wat ze echter voor had op ‘Old Blue Eyes’ was dat ze zelf ook lied..

