Brad Mehldau en zijn muzikale verwerking van de coronacrisis

Het Brad Mehldau-trio speelde half maart in Utrecht. Enkele bezoekers van TivoliVredenburg droegen toen al mondkapjes. Vanaf dat moment gingen de ontwikkelingen snel en moesten Mehldau en zijn gezin (zijn echtgenote Fleurine is Nederlands) langer in Amsterdam blijven dan de bedoeling was.

Mehldau gaf deze vervreemdende ervaring muzikaal gestalte in twaalf nieuwe pianocomposities. Samen met drie bewerkingen van bestaande songs nam de Amerikaanse pianist in een Amsterdamse studio een soloalbum op. De opbrengst is bestemd voor collega-musici die door de crisis in zwaar weer zijn gekomen. Suite: April 2020 is een prachtig, beschouwend album geworden waar emoties heen en weer schieten tussen melancholie, verdriet, angst en hoop. Door bijvoorbeeld de linkerhand ver bij zijn rechterhand vandaan te houden verklankt Mehldau hoe mensen ondanks social distance blijven verlangen naar harmonie.

‘Lullaby’ is een eenvoudig maar troostend slaapliedje. ‘Don’t Let It Bring You Down’ van Neil Young krijgt onder de handen van Brad Mehld..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .