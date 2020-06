Orkestdirigent Marc Albrecht geridderd

Amsterdam

Dirigent Marc Albrecht is zaterdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn jarenlange bijdrage aan de klassieke muziek. Hij ontving de onderscheiding na afloop van een concert van het Nederlands Philharmonisch Orkest in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Marc Albrecht neemt dit seizoen afscheid als chef-dirigent van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest. Albrecht bracht sinds 2011 vooral uitvoeringen van laatromantische componisten als Wagner, Strauss en Mahler ten gehore. In 2019 ontving hij de International Opera Award voor ‘Conductor of the Year 2019’. <